Zugleich geben die Unternehmen mehr aus. So unter anderem die grossen Technologieunternehmen in den Vereinigten Staaten, welche auch in den nächsten paar Jahren Hunderte von Milliarden Dollar für Künstliche Intelligenz sowie Infrastruktur für Künstliche Intelligenz aufwenden. Ausdruck davon ist der schon jetzt erkennbare Boom der Rechenzentren.