Für Goldman ist der Ausstieg ein weiterer Schritt bei der Abwicklung seiner Ambitionen im Privatkundengeschäft. «Mit dieser Transaktion schliessen wir die Neuausrichtung unseres Privatkundengeschäfts im Wesentlichen ⁠ab», sagte Vorstandschef David Solomon. Die Transaktion soll den Gewinn von Goldman im vierten Quartal 2025 um etwa 46 Cent pro ​Aktie erhöhen. Grund dafür ist die Auflösung von Rückstellungen ‌für Kreditausfälle in Höhe von 2,48 ‍Milliarden Dollar. Dem stehen jedoch Belastungen der Nettoerlöse in Höhe von 2,26 ​Milliarden Dollar sowie Kosten von 38 Millionen Dollar gegenüber, teilte Goldman Sachs mit.