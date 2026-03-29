In einem Pilotprojekt will die Bank die von den Bankern angegebenen Arbeitsstunden mit deren digitaler Aktivität abgleichen, wie eine mit der Angelegenheit vertraute Person sagte. Das Instrument werde nicht zu Bewertungszwecken eingesetzt, sondern solle eine genauere Einschätzung der Arbeitsbelastung der Mitarbeiter ermöglichen, so die Person, die wegen vertraulicher Informationen nicht namentlich genannt werden wollte.