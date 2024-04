So war die Inflation in den Vereinigten Staaten zuletzt höher ausgefallen als gedacht, was eine baldige Senkung der Zinsen unwahrscheinlicher macht. Dimon hatte schon seit Monaten gewarnt, dass sich die Inflation hartnäckiger erweisen könnte als am Markt erwartet. Erst am Montag schrieb er in einem Brief an die Aktionäre, dass JPMorgan auf Zinssätze von zwei bis acht Prozent «oder sogar mehr» vorbereitet sei.