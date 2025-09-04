Deutschland ist nach Grossbritannien der zweite europäische Markt für die Digitalbank. Dort war Chase 2021 gestartet und zählt inzwischen mehr als 2,5 Millionen Kunden. «Wir sehen in Deutschland eine starke Nachfrage nach einer Digitalbank, die auf Vertrauen, Innovation und globaler Expertise aufbaut», sagte Mark O’Donovan, Chef des internationalen Privatkundengeschäfts von JPMorgan Chase. Das Institut ist bereits seit rund 100 Jahren in Deutschland vertreten und beschäftigt mehr als 900 Mitarbeiter. Bislang ist die Bank hierzulande jedoch vor allem im Firmen- und Investmentbanking sowie in der Vermögensverwaltung tätig. In den USA ist Chase eine der führenden Privatkundenbanken mit mehr als 85 Millionen Kunden.