«Ich denke, dass dies unsere Zahl an Arbeitsplätzen langfristig reduzieren wird», sagte der Konzernchef beim China Summit der Bank in Shanghai im Interview mit Bloomberg TV. «Es wird ganz unterschiedliche Arten von Jobs geben, und ich denke, wir werden mehr KI-Leute und in bestimmten Bereichen weniger Banker einstellen, und das wird sie produktiver machen.»