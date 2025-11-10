Darunter sind ein Register zu geschlechtsspezifischen Tötungen, attraktivere Berufsbildung, Gratis-Tests auf sexuell übertragbare Infektionen und Kondome für bis 25-Jährige. Das teilten die Organisatoren der Jugendsession 2025 am Sonntagabend mit. Während vier Tagen waren 200 junge Menschen zwischen 14 und 21 Jahren im Bundeshaus zusammengekommen. Unter anderem diskutierten sie in themenspezifischen Arbeitsgruppen und verabschiedeten im Anschluss elf Forderungen.