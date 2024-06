Assange hat Grossbritannien bereits verlassen

Laut WikiLeaks hat Julian Assange das Belmarsh-Gefängnis, in dem er inhaftiert war, bereits am Montag verlassen und ist aus Grossbritannien ausgeflogen. Er sei vom britischen High Court auf Kaution freigelassen worden und habe am Montagnachmittag seinen Flug angetreten, teilt Wikileaks im Kurznachrichtendienst X mit.«Dies ist das Ergebnis einer weltweiten Kampagne, die von Basisorganisationen, Aktivisten für die Pressefreiheit, Gesetzgebern und führenden Persönlichkeiten aus dem gesamten politischen Spektrum bis hin zu den Vereinten Nationen reichte», heisst es in der Erklärung. Er werde nach der Anhörung auf Saipan nach Australien fliegen.