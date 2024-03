Andrea Sambo ist italienischer Staatsbürger und verfügt über 25 Jahre Erfahrung in der Finanzbranche. Von 2005 bis 2021 arbeitete er bei der UBS in London, wo er laut Mitteilung diverse Führungs- und Managementpositionen bekleidete und zuletzt Head Group Financial Resources Management war. Vor seiner Zeit bei UBS arbeitete er bei Morgan Stanley in London und New York sowie bei der Banca Commerciale Italiana in Mailand als Derivatspezialist.