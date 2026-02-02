Die Privatbank hat mit ihren am Morgen vorgelegten Resultat die Erwartungen beim Gewinn übertroffen, während die Entwicklung der verwalteten Vermögen in etwa den Prognosen entsprach. Kurz vor 10 Uhr notieren Julius Bär in einem wenig veränderten Gesamtmarkt um 4,0 Prozent im Minus auf 62,06 Franken. Im Markt ist vor allem von Gewinnmitnahmen die Rede. Die Bär-Aktie war nach einem Zwischentief im Oktober massiv angestiegen und hatte am 19. Januar bei 68,16 Franken ein Allzeit-Hoch erzielt.