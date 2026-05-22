In den ersten Einschätzungen ähneln sich die verschiedenen Analystenkommentare in ihrer Einschätzung recht stark. Sie alle heben die Bruttomarge sowie die gute Kostenkontrolle als zentrale Pluspunkte hervor. Gerade mit Blick auf die Bruttogewinnmarge habe sich gezeigt, dass die geschäftsbedingten Einnahmen deutlich zugenommen hätten, heisst es etwa bei Jefferies dazu.