Zahlreiche Analysten zeigen sich am Dienstag erleichtert über das Ende der Untersuchung: Nun falle eine grosse Last von der Bank, heisst es etwa bei der Luzerner Kantonalbank. Auch der Abschlag auf den Julius Bär-Aktien könne sich jetzt reduzieren, so die RBC-Analysten. Während die Finma-Restriktionen nun nach und nach aufgehoben würden, könne Julius Bär graduell zu einem «normalen Geschäft» übergehen.