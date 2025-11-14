Marc Blunier und Alain Krüger übernehmen die gemeinsame Leitung des Geschäftsbereichs zum 1. Januar 2026, wie Julius Bär am Freitag mitteilte. Sie folgten auf den bisherigen Schweiz-Chef Patrick Prinz, der die Bank nach sechs Jahren auf eigenen Wunsch verlasse. Mit Blunier befördert Julius Bär einen Manager aus den eigenen Reihen. Er sei seit sechs Jahren für das Institut tätig und arbeitete davor zehn Jahre bei der UBS.