«Im Namen des gesamten Verwaltungsrats drücke ich mein tiefes Bedauern aus, dass die vollständige Wertberichtigung des grössten Engagements in unserem Private-Debt-Geschäft unseren Konzerngewinn für 2023 signifikant beeinträchtigt hat», erklärte Verwaltungsratspräsident Romeo Lacher. In Zukunft wolle sich die Bank auf die Kreditvergabe in traditionelleren Bereichen konzentrieren.