Laut Philipp Rickenbacher, CEO von Julius Bär, ist die Vertrauenskrise im globalen Bankwesen noch lange nicht vorbei. "Es gibt immer noch Spielraum für Fehler auf höchster Ebene, wenn es um die Zinsen geht", warnt Rickenbacker am Montag in einem Interview mit der "Financial Times". "Die Dinge werden sehr kompliziert bleiben - alles, was vor einem Monat da war, wird nicht einfach verschwinden“, sagte Rickenbacher weiter.