Das neue Tool, welches das Tech-Startup Altruist am Dienstag vorstellte, unterstützt Finanzberater bei der Personalisierung von Anlagestrategien für ihre Kunden und der Erstellung von Gehaltsabrechnungen, Kontoauszügen und anderen Dokumenten, so das Unternehmen in einer Mitteilung. Altruists Gründer und CEO Jason Wenk begann seine Karriere bei Morgan Stanley, und COO Mazi Bahadori arbeitete bei Pimco Investment Management. Die Führungsriege des Unternehmens verfügt daher über Erfahrung mit den Abläufen an der Wall Street und in der Investmentbranche.