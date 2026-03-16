Grundlohn, Bonus und Vorsorgebeiträge summierten sich auf 8,27 Millionen Franken, wie dem am Montag veröffentlichten Geschäftsbericht des Schweizer Vermögensverwalters zu entnehmen war.
Hinzu kämen Ansprüche auf Zahlungen, die Bollinger bei seinem früheren Arbeitgeber Goldman Sachs zugute hatte und die Bär übernahm. Diese beliefen sich auf 14,76 Millionen Franken.
Bollinger übernahm den CEO-Posten bei Bär im Januar 2025. Sein Vorgänger Nic Dreckmann kam für 2024 auf einen Lohn von 5,8 Millionen Franken. UBS-Konzernchef Sergio Ermotti erhielt für 2025 eine Gesamtvergütung von 14,92 Millionen Franken.