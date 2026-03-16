Bollinger übernahm den CEO-Posten ‌bei Bär im Januar 2025. Sein Vorgänger Nic Dreckmann kam für ​2024 ​auf einen ⁠Lohn von 5,8 ​Millionen Franken. UBS-Konzernchef Sergio ⁠Ermotti erhielt für 2025 ‌eine Gesamtvergütung von 14,92 Millionen Franken.