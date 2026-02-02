So wird Richard Campbell-Breeden bei der nächsten Generalversammlung (9. April) nicht mehr für den Verwaltungsrat kandidieren und seine Rolle als Vizepräsident abgeben. Ausserdem soll Urban Angehrn dem Verwaltungsrat beitreten. Als Nachfolger im Amt des Vizepräsidenten wird Jürg Hunziker vorgeschlagen, vorbehaltlich seiner Wiederwahl als Mitglied des Verwaltungsrats. Seine Ernennung gewährleiste, dass der Verwaltungsrat weiterhin über eine dauerhafte Vertretung auf höchster Ebene in der Schweiz verfüge, die nach wie vor ein wichtiger Wachstumsmarkt für Julius Bär sei und wo sich der Hauptsitz des Unternehmens befinde, schreibt die Privatbank in einer Mitteilung vom Montag.