Finma wurde informiert

Die Aktien des Bankhauses — Nummer 2 an der eidgenössischen Börse nach Platzhirsch UBS — fielen am Freitag um 1,1 Prozent. Sie haben sich nur langsam von ihrem Absturz letzten November erholt, als die Bank eingestehen musste, rund 600 Millionen Franken an das mittlerweile insolvente Immobilienkonglomerat des österreichischen Geschäftsmanns René Benko verliehen zu haben, die vermutlich grossteils verloren sind.