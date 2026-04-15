Klaus Naeve übernimmt die Aufgabe zum 1. September 2026, wie das Institut am Mittwoch mitteilte.
Klaus Naeve war laut den Angaben zuletzt Leiter Wealth und Asset Management und Mitglied der erweiterten Geschäftsleitung bei Berenberg. Er bringe damit ideale Voraussetzungen mit, um die Wachstumsgeschichte der Bank in Deutschland fortzuschreiben.
Der bisherige Verantwortliche für das Kundengeschäft der Bank in Deutschland, Sven Nykamp, wird laut dem Communiqué per 31. August 2026 aus dem Vorstand austreten. Er werde jedoch weiterhin für die Bank in hochrangiger Funktion in der Kundenberatung tätig sein.
(AWP)