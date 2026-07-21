Auch bei den Wall-Street-Häusern hatten die regen Handelsaktivitäten der Kunden als Folge der geopolitisch bedingten Ausschläge an den Finanzmärkten zuletzt die Gewinne angekurbelt. Im Vorjahr ‌hatten Belastungen aus dem Verkauf des lokalen Geschäfts in Brasilien sowie Wertberichtigungen auf Hypotheken und andere Kredite Bär das Ergebnis ​verhagelt.