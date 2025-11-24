Geleitet wird die neue Niederlassung von Amir Iskander, wie Julius Bär am Montag mitteilte. Iskander verfüge über langjährige Erfahrung in der Region, unter anderem in Führungspositionen bei der Abu Dhabi Commercial Bank, Union National Bank und Citigroup. In seiner neuen Funktion wird er an Régis Burger, Leiter Naher Osten und Afrika, berichten.