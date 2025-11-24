Die neue Niederlassung soll nach Erhalt der behördlichen Genehmigungen im Dezember 2025 den Betrieb aufnehmen. Sie richtet sich an sehr vermögende Privatpersonen, Family Offices und Unternehmer in der Region.
Geleitet wird die neue Niederlassung von Amir Iskander, wie Julius Bär am Montag mitteilte. Iskander verfüge über langjährige Erfahrung in der Region, unter anderem in Führungspositionen bei der Abu Dhabi Commercial Bank, Union National Bank und Citigroup. In seiner neuen Funktion wird er an Régis Burger, Leiter Naher Osten und Afrika, berichten.
Der Nahe Osten sei «einer der wichtigsten Wachstumsmärkte» für Julius Bär und spiele eine zentrale Rolle in der globalen Strategie, wird Konzernchef Stefan Bollinger in der Mitteilung zitiert.
Victoria McLean wird zudem per Ende Februar 2026 Chief Compliance Officer und Mitglied der Geschäftsleitung von Julius Bär. Die Personalentscheidung ist Teil der am 20. Mai 2025 kommunizierten organisatorischen Veränderungen, wozu auch die Errichtung einer separaten, dem CEO unterstellten Compliance-Funktion gehöre, wie die Bank am Montag mitteilte.
McLean bringe für die Aufgaben mehr als 30 Jahre Erfahrung im Wealth Management mit. In ihrer Laufbahn war sie dabei bei verschiedenen grossen Finanzdienstleistungsinstituten tätig. Zuletzt arbeitete sie bei Goldman Sachs, wo sie seit 2012 Head Private Wealth Management Compliance EMEA war.
(AWP)