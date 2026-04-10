Mit dem Abgang von Kostakis wird sich die Julius Bär-Geschäftsleitung seit dem Antritt von Stefan Bollinger als CEO im Januar 2025 vollständig erneuert haben. Der stellvertretende CEO und COO Nic Dreckmann, der seine Ämter auch schon unter Bollingers Vergänger Philipp Rickenbacher innehatte, hatte bereits früher seinen Abgang per Mitte April 2026 angekündigt.