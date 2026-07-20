Bleibt der Neugeldzufluss verhalten?

Die Analysten erhoffen sich eine Beschleunigung beim Nettoneugeldzufluss im Mai und Juni, nachdem diese Kennzahl in den ersten vier Monaten 2026 mit einem annualisierten Wert von gerade einmal 1,7 Prozent klar enttäuscht hatte. Mit diesem Wert blieb die Privatbank noch weit weg von den eigenen Zielsetzungen - bis 2028 strebt sie einen Zufluss von 4 bis 6 Prozent der AuM an. Julius Bär hatte den verhaltenen Zufluss zum Jahresauftakt unter anderem mit dem Risikoabbau bei den Kundenvermögen aufgrund konsequenter Umsetzung der Compliance- und Risikovorregeln begründet.