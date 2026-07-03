Peter Burrill übernimmt zum 17. August die Position von Evie Kostakis, wie das Unternehmen am Freitag mitteilte. Im April hatte die Bank bekannt gegeben, dass Kostakis nach vier Jahren im Amt zurücktritt.
Burrill war bei Standard Chartered als Interim-Finanzvorstand und davor bei der Deutschen Bank und KPMG tätig. Julius-Bär-Chef Stefan Bollinger sagte in einer Mitteilung: «Er bringt umfangreiche internationale Erfahrung in unseren Kernmärkten und wertvolle Sachkenntnis aus seiner Tätigkeit bei einer stark auf Vermögensverwaltung ausgerichteten Bank mit.»
(Reuters)