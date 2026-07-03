Burrill war bei Standard Chartered ​als Interim-Finanzvorstand und davor ​bei der ​Deutschen Bank und KPMG tätig. Julius-Bär-Chef ‌Stefan Bollinger sagte in einer Mitteilung: «Er bringt umfangreiche internationale Erfahrung ​in unseren ​Kernmärkten und ⁠wertvolle Sachkenntnis aus ​seiner Tätigkeit bei ⁠einer stark auf Vermögensverwaltung ‌ausgerichteten Bank mit.»