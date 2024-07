«Herr Schlag hat in den vergangenen 13 Jahren die Bank Julius Bär zu einer der führenden Adressen im Private Banking in Deutschland entwickelt, ein starkes Team an Kundenberaterinnen und -beratern aufgebaut und eine Reihe neuer, profitabler Standorte gegründet», lobt Patrick Prinz, Marktbereichsleiter Deutschland und Österreich, das Engagement von Schlag.