Innerhalb der Bank ist man sich einig, dass nicht eine Einzelperson verantwortlich gemacht werden kann. Die Kredite an Benko haben drei verschiedene Risikoausschüsse durchlaufen, wie zu hören ist. Die Berichtslinienstruktur sei aber ein wesentlicher Grund für die Kreditvergabe an Signa gewesen. Die Bank konzentriert sich nun darauf, so viel Wert wie möglich aus den Signa-Sicherheiten zu schöpfen.