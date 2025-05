Die Finma habe Julius Bär in dem im November 2024 erlassenen Entscheid «gravierende Verletzungen» in ihrer Verpflichtung zur Geldwäschereibekämpfung vorgeworfen, so die britische Wirtschaftszeitung unter Berufung auf den schriftlichen Finma-Entscheid. Dabei ging es unter anderem um Gelder von russischen sowie asiatischen Kunden. Mit der Sache vertraute Personen bestätigten gegenüber der Nachrichtenagentur AWP den Finma-Entscheid.