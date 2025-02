Der Gewinn der Julius Bär-Gruppe kletterte im Geschäftsjahr 2024 um 125 Prozent auf 1,02 Milliarden Franken, wie die Zürcher Privatbank am Montag mitteilte. Im Geschäftsjahr 2023 hatte Julius Bär noch eine Halbierung des Gewinns vermelden müssen, dies wegen Abschreibungen in Höhe von 606 Millionen Franken auf Darlehen an die insolvente Signa-Gruppe des österreichischen Investors René Benko.