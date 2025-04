Es war ein undankbarer Job: Nic Dreckmann, per Anfang Februar 2024 zum CEO ad interim der Bank Julius Bär bestimmt, hatte von Tag eins an die vollen Aufgaben eines Bankchefs, wusste aber, dass er das auf die Länge nicht sein würde. Denn der Verwaltungsrat der Bank wollte nach dem Desaster um die Risikokredite für Immobilieninvestor René Benko Remedur schaffen und gab an, dass der Nachfolger für den geschassten Philipp Rickenbacher von aussen kommen solle. Es wurde dann der Ex-Goldman-Sachs Banker Stefan Bollinger.