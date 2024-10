Julius Bär war wegen einer hohen Kreditvergabe an den in Schieflage geratenen Immobilienkonzern Signa des österreichischen Investors René Benko stark in Bedrängnis geraten. Mit dem Jahresergebnis 2023 schrieb die Bank den gefährdeten Signa-Kreditbetrag in Höhe von 606 Millionen Franken ab. Gleichzeitig trat der damalige CEO Philipp Rickenbacher Anfang Februar zurück.