Der neue Konzernchef Stefan Bollinger kündigte im Juni «ein Projekt zur Modernisierung unserer IT-Infrastruktur in der Schweiz» an, das bis 2028 umgesetzt werden solle. Welche Firma den Zuschlag erhielt, sagte er nicht. Bär, die inzwischen mehr Kunden habe und höhere regulatorische Anforderungen erfüllen müsse, wolle damit die operative Widerstandsfähigkeit verbessern und die eigenen Daten besser nutzen. Eine Bär-Sprecherin ergänzte: «Beim IT-Infrastrukturprogramm in der Schweiz geht es nicht um operative Risiken, sondern um eine Initiative, um strategische Flexibilität für die Verwirklichung der zukünftigen Ziele der Bank zu gewinnen.»