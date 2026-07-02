Gegenüber der Nachrichtenagentur AWP wollte Julius Bär den Bericht nicht kommentieren. Zu Bloomberg sagte indes eine Sprecherin, Julius Bär setze weiterhin den umfassend überarbeiteten Risiko- und Compliance-Rahmen um. Man arbeite konstruktiv mit der Finma zusammen, um die Angelegenheit zeitnah abzuschliessen. Aussagen über Ausgang oder Zeitpunkt des Verfahrens seien jedoch Spekulation.