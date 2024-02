Julius Bär hatte am Donnerstag nicht nur den gesamten Kredit von 606 Millionen Franken an Signa-Gruppe des österreichischen Investors René Benko abgeschrieben, sondern auch den Rückzug aus dem gesamten «Private Debt»-Geschäft angekündigt. «Auch hier wurde kein Druck von der Finma ausgeübt», betonte Lacher. Man sei aber mit der Finanzmarktaufsicht in einem intensiven Austausch gestanden.