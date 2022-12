Die Goodwill-Abschreibung werde zusammen mit der Wertminderung auf den verbleibenden abschreibungsfähigen Kundenbeziehungen zu einer Belastung vor Steuern von 57 Millionen Franken führen. Per Ende 2022 würden keine immateriellen Werte in Zusammenhang mit Kairos mehr in den konsolidierten Finanzzahlen von Julius Bär enthalten sein.