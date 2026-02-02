Die verwalteten Vermögen haben dank guter Aktienmärkte und weiterer Neugeldzuflüsse zugelegt. Der Konzerngewinn nach dem IFRS-Rechnungslegungsstandard lag noch bei 764 Millionen Franken nach 1,02 Milliarden Franken im Jahr davor, wie Julius Bär am Montag mitteilte. Belastet wurde das Ergebnis dabei vor allem von den Netto-Kreditverlusten über insgesamt 213 Millionen Franken im Rahmen der Überprüfung des Kreditportfolios. Dazu lastete der Verkauf des brasilianischen Inlandgeschäfts von Anfang 2025 mit 99 Millionen auf dem Ergebnis.