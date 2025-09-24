Im November 2023 hatte Signa Insolvenz angemeldet, worauf Julius Bär Kredite im Umfang von 606 Millionen Euro abschreiben musste. Der Insolvenzverwalter fordert wie bereits bekannt 62,3 Millionen Euro zurück, die in den Monaten vor der Insolvenz an die Bank geflossen sein sollen. Die Bank wies die Forderung zurück und ficht die Klage an, wie dem Halbjahresbericht zu entnehmen ist.