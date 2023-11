Am Aktienmarkt stehen die Julius Bär-Titel auch am Mittwoch unter Druck: Kurz nach Mittag notieren sie an einer insgesamt moderat anziehenden Börse um 0,5 Prozent im Minus bei 48,49 Franken und damit nahe an ihrem am Vortag erreichten Jahrestief. Am Montag waren die Bär-Aktien nach der Veröffentlichung des 10-Monate-Zwischenberichts um 12 Prozent abgesackt.