Nach einer im April festgestellten Abschwächung der Kundenaktivität rechne die Gruppe derzeit nicht damit, dass das aussergewöhnlich hohe Niveau der Kundenaktivität des ersten Quartals 2026 in den kommenden Monaten erneut erreicht werde, schreibt sie weiter. Dennoch erwartet sie für das erste Halbjahr 2026 einen IFRS-Konzerngewinn, der «deutlich über demjenigen des ersten Halbjahres 2025 liegen dürfte».