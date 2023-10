Begründet werden all die Personalien mit dem Wunsch, dedizierte Verantwortungsbereiche zu schaffen. Zudem ermöglichten die Veränderungen in der regionalen Struktur mehr Nähe zu den Kunden, was das Wachstum der Gruppe beschleunigen solle. Die neu geschaffene Division Client Strategy & Experience werde globale Standards in der Kundenbetreuung setzen. Und mit der Vertretung von Human Resources in der Geschäftsleitung trage die neue Führungsstruktur der Bedeutung der Mitarbeitenden Rechnung.