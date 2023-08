Die Banca Patrimoni Sella habe andere Interessenten für Kairos überboten, schreibt etwa das Nachrichtenportal "Finews" am Donnerstag unter Berufung auf die Medienberichte im südlichen Nachbarland. In den vergangenen Wochen waren auch schon die Schweizer Versicherungsgruppe Zurich wie auch der italienische Vermögensverwalter Anima als mögliche Interessenten für eine Kairos-Übernahme ins Spiel gebracht worden. Ein Julius Bär-Sprecher erklärte am Donnerstag auf Anfrage von AWP lediglich, dass die Bank Gerüchte und Spekulationen nicht kommentiere.