Die Zürcher Privatbank will zu profitablem Wachstum in ihrem Kerngeschäft zurückkehren und legt nun ein weiteres Sparprogramm auf, wie Julius Bär am Dienstag im Vorfeld eines Investorentags in London mitteilte. Bis 2028 will die Bank im Rahmen weiterer Effizienzsteigerungsmassnahmen die Kosten um insgesamt 130 Millionen Franken senken. Die dafür erwarteten Aufwendungen lägen bei etwa 50 Prozent dieses Betrags, heisst es.