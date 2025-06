Die Julius Bär-Gruppe will die Altlasten rund um die hohen Signa-Kreditverluste endgültig hinter sich lassen und zieht die Sparschraube weiter an. Die Privatbank will gleichzeitig aber auch das Umsatzwachstum wieder ankurbeln und setzt sich neue Ziele für die Periode 2026 bis 2028. Auf ein neues Aktienrückkaufprogramm wird vorerst verzichtet.