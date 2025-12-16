Die anhaltende Betrügereien im CO2-Emissionshandel hatten den französischen Fiskus insgesamt 1,6 Milliarden Euro gekostet. Die Masche war einfach: Die Täter kauften jeweils in einem europäischen Land steuerfrei Verschmutzungsrechte und verkauften sie in Frankreich zu einem Preis ohne Mehrwertsteuer. Die Steuer wurde nie an den Staat abgeführt.