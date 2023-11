«Ich glaube, dass Julius Bär in der Lage sein wird, seine Risikobereitschaft und Risikokapazität so beizubehalten, wie wir es im Durchschnitt der letzten Jahre getan haben», erklärte Konzernchef Philipp Rickenbacher am Mittwoch auf der «FT-Global-Banking»-Konferenz. Finanzierung sei ein integraler Bestandteil jedes Vermögensverwaltungsgeschäfts. Rickenbacher wollte erneut nicht sagen, ob die Wertberichtigung Kredite an die kriselnde Signa-Gruppe des Immobilieninvestors Rene Benko betreffe.