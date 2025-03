Die neue Filiale wird von Roberto Coletta geleitet, der 2024 von der Deutschen Bank zu Julius Bär gewechselt war, wie die Zürcher Vermögensverwaltungsbank am Dienstag mitteilte. Organisatorisch wird die neue Filiale in Mailand ein Teil der aus Luxemburg operierenden Julius Bank Europa, die bereits Filialen in Dublin, Madrid und Barcelona betreibt.