Die Bank könnte bei der Kreditvorsorge konservativ handeln und grössere als erwartete Rückstellungen bilden, was ein nicht zu vernachlässigendes Risiko darstelle, schreibt die ZKB weiter. Jedoch könnten die Kreditrückstellungen zu einem späteren Zeitpunkt wieder aufgelöst werden. Wichtiger als die Auswirkungen auf die Erträge werden die «Schlussfolgerung und Erkenntnisse aus der Übung» sein, schreibt JP Morgan. Der Abschluss der Finma-Untersuchung könnte dann der nächste Katalysator für die Bank sein, wobei dies zeitlich schwer abzuschätzen sei. Erst danach könne es wieder zu einer Aufnahme der Aktienrückkäufe kommen.