Bei den nicht bereinigten Zahlen hinterliessen die Altlasten weiterhin Bremsspuren. So sank der Gewinn im Halbjahr um 35 Prozent auf 295 Millionen Franken. Ins Gewicht fielen dabei vor allem eine Belastung aus dem Verkauf des lokalen Geschäfts in Brasilien von 99 Millionen Franken sowie bereits bekannte Wertberichtigungen auf Hypotheken und andere Kredite im Umfang von 130 Millionen Franken. Bär machte keine genaueren Angaben, welche Kunden der Bank die Wertberichtigungen eingebrockt hatten. Anfang 2024 hatte Bär bereits Netto-Kreditverluste von 606 Millionen Franken gemeldet, der grösste Teil davon in Zusammenhang mit der vollständigen Abschreibung der Kredite an die Signa-Immobiliengruppe des Tiroler Investors Rene Benko.