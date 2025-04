Vor allem jüngere Haushalte müssen laut einer Studie der UBS zunehmend einen Erwerb aufschieben oder ganz darauf verzichten. «Dank niedriger Hypothekarzinsen zahlt man heute als Wohneigentümer wieder weniger Wohnkosten als der Mieter für eine vergleichbare Wohnung», sagte UBS-Immobilienexperte Thomas Rieder an einer Medienkonferenz am Donnerstag. Die Nachfrage wäre also vorhanden.