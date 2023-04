Die Entwicklung in der zweiten Jahreshälfte 2022 stimmt die Unternehmensleitung denn auch zuversichtlich für die Zukunft, wie es heisst. Der Start ins laufende Jahr 2023 scheint geglückt. Im ersten Quartal kamen der Mitteilung zufolge knapp 107'000 Gäste aufs Jungfraujoch. Das sind mehr als doppelt so viele wie in der Vorjahresperiode.